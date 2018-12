Er sei optimistisch, dass dann einstimmig für eine Veränderung votiert werde, meinte der Franzose. Das neue Format, bei dem nach einer bestimmten Phase jeweils nach 90 Sekunden der Langsamste ausscheidet, war nach dem ersten Versuch durchgefallen. Die Teams hatten sich noch vor dem Rennen in Australien darauf geeinigt, zum alten Modus zurückzukehren zu wollen.

Bei der nachfolgenden Abstimmung der zuständigen Kommission, der unter anderem auch die FIA und das Formula One Management, sprich Bernie Ecclestone, angehören, war aber keine 100-Prozent-Mehrheit zustande gekommen.



In Bahrain sollte daher noch einmal nach dem neuen Format gefahren werden, das eigentlich für mehr Spannung auf der Strecke hatte sorgen sollen. In Melbourne waren in den letzten drei Minuten die vier verbliebenen Piloten mit ihren Autos aber gar nicht mehr auf die Strecke gekommen.