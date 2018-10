Der deutsche Fußball-Rekordmeister präsentierte sich zunächst weltweit seinen Fans in einer als «Late-Night-Show» selbst produzierten Sendung, bevor die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti den Rasen in der Allianz Arena betrat und vor rund 15 000 Zuschauern eine öffentliche Trainingseinheit absolvierte.

Mit dabei waren nach dem knapp vierwöchigen EM-Urlaub auch wieder die Turnierspieler um Manuel Neuer und Thomas Müller. 21 Profis standen Ancelotti in dem Arena-Training zur Verfügung, darunter auch Hummels und Sanches, die der italienische Trainer-Routinier für eine wichtige Verstärkung des Münchner Kaders hält. «Ich bin froh, diese beiden fantastischen Spieler hier bei uns zu haben. Hummels und Sanches zu verpflichten, war ein großer Schritt für uns. Ich bin sehr glücklich darüber», verdeutlichte Ancelotti bei der Teamvorstellung am Samstag.

Auch die beiden Neuzugänge selbst präsentierten sich voller Vorfreude auf ihre neue Aufgabe. «Bayern ist eine der drei besten Mannschaften der Welt. Zu wissen, dass man jedes Jahr drei Titel gewinnen kann, ist ein großer Reiz», sagte Hummels bei seiner ersten Pressekonferenz. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge verdeutlichte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass der Weltmeister günstiger gewesen sei als die kolportierten 38 Millionen Euro. «Ich habe diese Summe jetzt schon öfter gehört. Diese Summe ist zu hoch, sie stimmt nicht», sagte Rummenigge.

Der 18 Jahre alte Sanches, der vor knapp einem Monat den EM-Titel mit Portugal bejubeln durfte, erklärte: «Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich werde dafür arbeiten, einer der Besten zu sein.» Wie seine Teamkollegen, die sich wahlweise beim Minigolf, an der Playstation oder an einer Wahrsagerkugel betätigten, war auch Sanches Teil der digitalen Liveshow, bei der die Bayern-Spieler überwiegend Englisch sprachen.

Einer schnellen Rückkehr von Bastian Schweinsteiger nach München erteilte Bayern-Boss Rummenigge eine klare Absage. «Wir haben keinen Gedanken an eine Rückkehr verwendet», sagte der 60 Jahre alte Funktionär. Er «bedauere das, was ihm gerade passiert», betonte Rummenigge. Schweinsteiger musste bei Manchester United unter dem neuen Coach José Mourinho sogar seinen Spind räumen.

Das erste Pflichtspiel wartet für die Münchner am nächsten Sonntag (14. August) bei Borussia Dortmund im Supercup. In diesem Wettbewerb war der deutsche Meister zuletzt drei Mal unterlegen. Trainer Ancelotti kündigte an, bei diesem Spiel bereits mit seinen EM-Fahrern zu planen. Für Kapitän Philipp Lahm ist der Reiz nach drei Supercup-Niederlagen in Serie «noch etwas größer».