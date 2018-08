Luis Suarez konnte sich zwei mal in die Torschützenliste eintragen. Foto: Franck Robichon

Im Finale setzte sich der Champions-League-Sieger am Sonntag in Yokohama mit 3:0 (1:0) gegen den argentinischen Traditionsclub River Plate aus Buenos Aires durch. Die Treffer für den überlegenen spanischen Meister erzielten Messi (36. Minute) und der erneut überragende Suárez (49./68.), der schon beim 3:0 im Halbfinale gegen Guangzhou Evergrande aus China mit einem Dreierpack geglänzt hatte.

Wegen einer Nierenkolik konnte Messi ebenso wie sein brasilianischer Teamkollege Neymar gegen den Asien-Meister nicht auflaufen. Doch im Endspiel waren beide wieder fit. Der viermalige Weltfußballer Messi brachte den Favoriten auf die Siegerstraße, Suárez machte den dritten Triumph der Katalanen bei einer Club-WM nach 2009 und 2011 perfekt. Dem 2:0 ging ein mustergültiger Konter voraus, das 3:0 des Uruguayers Suarez bereiteten Messi und Neymar vor. Barcas deutscher Torhüter Marc-André ter Stegen musste erneut auf der Bank Platz nehmen, zwischen den Pfosten stand wie im Halbfinale der Chilene Claudio Bravo.

River Plate konnte 1986 den Weltpokal gewinnen - den Vorläufer der Club-WM. Das Team aus Buenos Aires hatte sich im Semifinale mit 1:0 gegen Sanfrecce Hiroshima durchgesetzt. Der J-League-Champion gewann am Sonntag das kleine Finale mit 2:1 (0:1) gegen Asien-Meister Guangzhou Evergrande, der vom ehemaligen brasilianischen Fußball-Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari betreut wird. Matchwinner war der Brasilianer Douglas mit seinem Doppelpack in der 70. und 83. Minute. Sein Landsmann Paulinho hatte Guangzhou in Führung gebracht (4.).