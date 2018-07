Fünf Tage nach dem 4:0 über Mönchengladbach trifft der Revierclub auf den Tabellen-5. der norwegischen Liga. Im ersten Duell in Skien will das Team eine gute Ausgangslage für das Rückspiel eine Woche später in Dortmund schaffen. Obwohl der BVB in der Uefa-Clubrangliste über 300 Plätze über dem Gegner steht, erwartet Trainer Thomas Tuchel ein enges Spiel: «Wir schauen nicht auf Odds hinunter, wir begegnen ihnen auf Augenhöhe und voller Respekt.»

Weil auf Kunstrasen gespielt wird, verzichtet der BVB freiwillig auf den Einsatz von Marco Reus. Der Nationalspieler will nach eigenen Aussagen kein Risiko eingehen: «Für meinen Körper, gerade wegen der Verletzungen, ist es nicht vorteilhaft, auf Kunstrasen zu spielen.»

Sein Einsatz beim nächsten Bundesligaspiel am Sonntag in Ingolstadt scheint jedoch nicht in Gefahr. Ob der ebenfalls nicht mit nach Norwegen gereiste Lukasz Piszczek dann wieder zur Verfügung steht, bleibt jedoch offen. «Er hat sich gestern beim Training verletzt. Wir sind sehr traurig und müssen die Diagnose abwarten, ob das etwas Langwieriges wird», klagte Tuchel. Die Blessur des Außenverteidigers an der Hüfte gibt zu denken. Schließlich hatte der polnische Nationalspieler schon einmal wegen einer Hüftverletzung rund ein halbes Jahr lang pausiert.

Probleme mit dem für seine Profis ungewohnten Kunstrasen erwartet Tuchel nicht: «Wir wollen in keinem Fall ein Problem daraus machen. Denn wir sind in der Lage, sauber zu spielen.»