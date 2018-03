«Gino Lettieri hat es geschafft, den MSV im zweiten Jahr nach dem Lizenzentzug wieder in den Profifußball zurück gebracht zu haben», sagte Duisburgs Vorstandsvorsitzender Ingo Wald. «Für diesen Weg, den er mit uns gegangen ist, für seine akribische Arbeit und seinen Einsatz gebührt ihm unser Dank.»

Aktuell ist der MSV jedoch Tabellenletzter und hat nach der 0:1 Niederlage am Sonntag bei 1860 bereits sechs Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16. Duisburg hat in der laufenden Saison erst ein Spiel gewonnen, nur acht Tore erzielt und in den vergangenen drei Partien kein einziges Mal getroffen.

Neuer Trainer soll Medienberichten zufolge der ehemalige bulgarische Nationalspieler Ilja Gruew werden. Gruew hatte noch zu Beginn der Saison als Assistenzcoach beim 1. FC Kaiserslautern gearbeitet. Der 46-Jährige spielte zwischen 2000 und 2004 für Duisburg und war unter Kosta Runjaic auch schon Co-Trainer bei den Meiderichern.

Direkt bestätigen wollte der MSV das Interesse an Gruew nicht. «Derzeit laufen noch Gespräche», erklärte der Club am Montag. «Wir werden erst etwas verkünden, wenn die Tinte trocken ist.» Dies solle jedoch nicht mehr allzu lange dauern. «Wir wollen, dass der neue Trainer so schnell wie möglich bei der Mannschaft ist.» Am Samstag steht für die Zebras das nächste Ligaspiel auf dem Programm. Vor heimischer Kulisse empfängt das Schlusslicht den zweitplatzierten SC Freiburg.