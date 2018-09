Draisaitl brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung und verbuchte beim 2:0 durch Justin Schultz seine 24. Vorlage in dieser Saison. Doch drei Treffer von Max Domi und das Siegtor von Oliver Ekman-Larsson neun Sekunden vor Ende der Extraspielzeit brachten Arizona und Rieder noch den Sieg. Die Coyotes belegen derzeit Platz sechs im Westen der Liga, Edmonton ist Letzter.

Tom Kühnhackl kassierte bei seinem zweiten NHL-Einsatz mit den Pittsburgh Penguins eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung bei den Carolina Hurricanes. Torhüter Thomas Greiss gewann mit den New York Islanders daheim 5:2 gegen die Columbus Blue Jackets und wehrte 18 Schüsse ab.

Stanley-Cup-Champion Chicago Blackhawks setzt auch künftig auf Meistertrainer Joel Quenneville. Beide Seiten einigten sich darauf, den noch bis 2017 datierten Vertrag vorzeitig um drei Jahre zu verlängern. Der 57-jährige Kanadier hatte 2008 das Traineramt in Chicago übernommen und den Club 2010, 2013 sowie im Vorjahr zum Titelgewinn geführt.