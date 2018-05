Tobias Wendl und Tobias Arlt sind in Königssee Seriensieger. Foto: Tobias Hase

Die beiden Olympiasieger setzten sich am Samstag dank einer Aufholjagd im zweiten Lauf vor den Weltcup-Gesamtführenden Toni Eggert und Sascha Benecken durch. Dritte wurden die Österreicher Peter Penz und Georg Fischler. Vor Wendl/Arlt hatte schon Trainingskollegin Natalie Geisenberger bei den Frauen für einen deutschen Sieg gesorgt. Am Sonntag ist Felix Loch an der Reihe, ehe die Teamstaffel den Weltcup abschließt.