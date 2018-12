Novak Djokovic hat zum sechsten Mal das ATP-Turnier in Peking gewonnen. Foto: Wu Hong

Der Weltranglistenerste aus Serbien besiegte am Sonntag seinen einstigen Erzrivalen Rafael Nadal ohne Probleme mit 6:2, 6:2. Der Schützling von Boris Becker triumphierte zum insgesamt sechsten Mal bei dem mit 3,94 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb.

Nadal verpasste dagegen seinen ersten Hartplatz-Titel seit fast zwei Jahren. Zuletzt hatte der Spanier Anfang 2014 in Doha auf diesem Belag gewonnen. Gegen Djokovic war der frühere Weltranglistenerste über weite Strecken ohne Chance. Vor allem der Aufschlag des 29-Jährigen blieb am Sonntag harmlos - Nadal gelang kein einziges Ass. Nach genau eineinhalb Stunden verwertete der Serbe seinen dritten Matchball mit dem siebten Ass.

Djokovic hat in diesem Jahr überhaupt erst fünf Spiele verloren. Der 28-Jährige geht nun als klarer Favorit in das diese Woche beginnende ATP-Turnier in Shanghai. Für Nadal geht es bei dem Masters noch um wichtige Punkte für das Abschlussturnier der acht besten Spieler des Jahres im November im London.