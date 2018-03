Die anderen zwölf deutschen Teilnehmer müssen ncoh ihre Erstrundenspiele bestreiten, dabei kommt es zum deutschen Vergleich zwischen Philipp Kohlschreiber und Nachwuchshoffnung Alexander Zverev. Bei den Damen treten unter anderen Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Sabine Lisicki und Julia Görges an.

Tatjana Maria, zuletzt in Wimbledon noch in der dritten Runde, schied in New York mit 4:6, 4:6 gegen die 17-jährige Kroatin Ana Konjuh aus. Während die verheiratete Mutter sich nach Kräften wehrte und sieben Matchbälle abwehrte, hatten Mayer und Berrer mit den schwül-heißen Bedingungen zu kämpfen. «Ich weiß ja, dass es einfach nicht mein Wetter ist. Es ist eine Qual, bei solchen Bedingungen Tennis zu spielen», sagte Mayer. Geplagt von Bauchkrämpfen gab der lange verletzte Bayreuther gegen den Slowaken Martin Klizan beim Stand von 7:6 (7:5), 3:6, 3:6, 0:3 auf. Berrer verlor parallel 2:6, 2:6, 4:6 gegen den Spanier Tommy Robredo und benötigte zwischendurch eine Behandlungspause, in der er eine Tablette schluckte.

Die Weltranglisten-Erste Serena Williams brauchte auf dem erhofften Weg zum Grand Slam zum Auftakt nur eine halbe Stunde für den Einzug in die zweite Runde. Die Titelverteidigerin führte 6:0, 2:0 gegen Witalia Djatschenko, als die Russin wegen einer Verletzung am linken Knöchel aufgab. Mit einem Erfolg bei den US Open würde Serena Williams den Gewinn der vier wichtigsten Tennis-Turniere in einem Kalenderjahr schaffen. Das war zuletzt Steffi Graf 1988 gelungen.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic überstand sein Auftaktmatch ebenfalls problemlos. Der Serbe fertigte den Brasilianer Joao Souza mit 6:1, 6:1, 6:1 ab. Djokovic stand in New York bereits fünfmal im Endspiel, konnte den Titel bislang aber nur einmal holen.

Der zweimalige New-York-Champion Rafael Nadal tat sich zwei Sätze lang leichter als erwartet mit dem kroatischen Teenager Borna Coric, hatte beim 6:3, 6:2, 4:6, 6:4 gegen die Nummer 33 der Welt dann aber doch einige Mühe. Auch dem ehemaligen Weltranglisten-Ersten setzten die Schwüle und Temperaturen um 30 Grad am späten Abend zu. «Ich habe gut angefangen, dann wurde ich ein bisschen müde. Ich leide bei solchen Bedingungen etwas mehr, ich schwitze so viel», sagte der tropfende Nadal nach 2:47 Stunden Spielzeit.

Im vergangenen Herbst war der Spanier dem 18 Jahre alten Talent beim Hallenturnier in Basel unterlegen, diesmal nutzte der auf Rang der Weltrangliste, der im Vorjahr wegen Handgelenksblessur in New York fehlte, seinen zweiten Matchball gegen Coric. Damit blieb Vorjahresfinalist Kei Nishikori aus Japan am ersten Tag der prominenteste Verlierer im Herren-Feld.