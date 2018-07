Felix Platte hätte nach seiner Einwechslung beinahe den Ausgleich erzielt, doch sein Schuss ging an die Latte. Foto: Federico Gambarini

Toni Kroos kassierte für ein taktisches Foul an Höwedes früh die Gelbe Karte. Foto: Bernd Thissen

Cristiano Ronaldo (26. Minute) mit seinem 73. Tor in der Fußball-Königsklasse und Marcelo (79.) erzielten vor 54 442 Zuschauern in der ausverkauften Arena Auf Schalke die Tore für den Titelverteidiger. Real Madrid gewann sein zehntes Champions-League-Spiel in Serie und stellte damit den Rekord des FC Bayern München aus dem Jahr 2013 ein.

«Unsere Mannschaft hat gut gespielt und sich gut präsentiert. Wir haben heute gute Werbung gemacht für Schalke. Wir nehmen das so hin», sagte Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies im ZDF. Auch Torwart-Nachwuchsmann Timon Wellenreuther war bedingt zufrieden. «Es war ein großer Augenblick für mich, aber ich hätte lieber zu Null gespielt, als zwei Gegentore zu bekommen», sagte der 19-Jährige.

Das dritte Achtelfinal-Aus in Serie dürfte für Schalke besiegelt sein. «Wir fahren aber nicht mit vollen Hosen nach Madrid», sagte Tönnies. Im Rückspiel am 10. März wird Kevin-Prince Boateng gelbgesperrt fehlen. Eine erste Entwarnung gab es für Schalke nach dem Spiel mit der Diagnose für Klaas-Jan Huntelaar. Eine starke Prellung, aber keinen Bruch, stellten die Ärzte beim Niederländer fest, berichtete Manager Horst Heldt. Huntelaar war nach 33 Minuten ausgewechselt worden.

Für Real war das Spiel schnell abgehakt. «Wir haben uns ein bisschen schwergetan, was auch am Platz lag, das soll keine Ausrede sein, aber der war eine Katastrophe. Wir können mit dem 2:0 sehr gut leben», sagte Toni Kroos bei Sky.

Real - in einem ungewohntem bonbon-rosa - wurde von Schalke in der Anfangsphase durchaus geschickt kontrolliert. Die Taktik von Trainer Roberto Di Matteo ging vorerst auf. Mit kühlem Kopf und ganz viel Herz wurde die fußballerische Überlegenheit der Spanier bekämpft. Besonders Atsudo Uchida und Dennis Aogo auf den Abwehr-Außenbahn leisteten ganze Arbeit. Boateng ackerte viel und versuchte, mit enormer Physis Zeichen zu setzen.

Real und insbesondere Ronaldo schienen schnell genervt. Toni Kroos (6.) beschwerte sich nach einem Foul an Weltmeister-Kollege Benedikt Höwedes energisch über die folgende Gelbe Karte. Sogar in der Offensive hatte S04 bei Schüssen von Aogo (20.) und Huntelaar (25.) die besseren Aktionen.

Doch eine Unachtsamkeit reichte. Aogo ließ Dani Carvajal flanken. Joel Matip stand zu weit von Ronaldo weg - und Wellenreuther wie schon beim Gegentor in Frankfurt einen Tick zu weit vor dem Tor. Ronaldo legte sich beim Jubel demonstrativ den Zeigefinger auf den Mund, die Geste galt wohl nicht nur den Schalke-Fans. Für ihn ungewöhnliche 4:59 Stunden hatte er zuvor nicht mehr getroffen. In Madrid hatte es kritische Töne gegeben.

Schalke reagierte erschrocken. Der folgende Huntelaar-Ausfall nach einem Zusammenprall mit Raphael Varane war für die königsblaue Seele alles andere als förderlich. Bei einem Freistoß von Ronaldo zeigte aber Wellenreuther in seinem ersten internationalen Spiel seine jugendliche Klasse - das war auch ein Signal für seine Teamkollegen, nicht nachzulassen.

Di Matteo fand in der Halbzeit offenbar die richtigen Worte. Zumindest ließ sich Schalke im Gegensatz zum Februar 2014 keine Angst einjagen und gestaltete die zweite Halbzeit gegen lediglich mit Minimalaufwand agierende Spanier offen. Kurz nachdem Ronaldo eine Freistoß in die Schalke-Mauer geschossen hatte sorgte Huntelaar-Ersatz Felix Platte, ganze 19 Jahre alt, mit einem Lattenschuss für einen Knalleffekt (74.). Die Resthoffnung auf einen Ausgleichs-Coup war schnell verflogen. Marcelo machte mit dem zweiten Real-Tor alles klar.