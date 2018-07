Thomas de Maizière sieht den deutschen Spitzensport am Scheideweg. Foto: Sören Stache

«Entweder gehen wir allmählich immer mehr ins Mittelmaß - mit sinkender Tendenz, überdeckt durch einige herausragende Einzelsportler -, oder wir finden den Weg zurück in die Spitzengruppe», erklärte der Minister in der Debatte zum 13. Sportbericht der Bundesregierung. Analysen zeigten, «dass wir Gefahr laufen, den Anschluss an die absolute Weltspitze zu verlieren».