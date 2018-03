«Manchester City, Bayern München und Paris Saint-Germain haben mich informell kontaktiert», sagte der De-Bruyne-Agent dem britischen Radiosender und Internetanbieter «talksport». Es gebe aber noch «keine offiziellen Angebote». Der 23 Jahre alte De Bruyne besitzt beim Bundesliga-Zweiten noch einen Vertrag bis 2019.

Der Berater des belgischen Nationalspielers spekuliert offensichtlich auch mit einer möglichen Gehaltserhöhung. De Koster will «herausfinden, was der VfL machen will. Ich will wissen, ob sie Kevin einen neuen Deal anbieten oder sie ihm erlauben, den Club zu verlassen». In der kommenden Woche soll es ein Gespräch mit VfL-Manager Klaus Allofs geben.

VfL-Aufsichtsrat Stephan Grühsem ist zuversichtlich, den begehrten Spieler in Wolfsburg halten zu können. «Wir müssen uns keine Sorgen machen, denn Kevin De Bruyne findet bei uns ein hervorragendes Umfeld für seine persönliche Entwicklung», sagte Grühsem den «Wolfsburger Nachrichten». «Wir haben gute Argumente», betonte der VW-Manager.