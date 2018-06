Im Aufgebot der Russinnen stehen die Weltranglisten-Zweite und fünfmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Maria Scharapowa, Swetlana Kusnezowa, Anastasia Pawljutschenkowa und Jelena Wesnina.

«Die Pflicht haben wir mit dem Sieg in der Stuttgarter Porsche-Arena gegen Australien erfüllt, jetzt kommt die Kür», sagte Rittner in einer Mitteilung des Deutschen Tennis Bundes.

Anfang Februar war das DTB-Team durch ein schwer erkämpftes 4:1 gegen Australien in das Halbfinale eingezogen. «Russland mit der Ausnahmespielerin Maria Scharapowa an der Spitze wird vor heimischem Publikum sicherlich hochmotiviert sein. Wir werden aber auch unsere Chancen haben. Ein Finale zu Hause gegen Tschechien oder Frankreich ist unser großes Ziel», erklärte Fed-Cup-Chefin Rittner.

Von bislang vier Begegnungen mit Russland hat Deutschland nur eine gewonnen: vor 13 Jahren in Dresden in der ersten Runde der Weltgruppe. Damals steuerte die heutige Teamchefin Rittner zwei Einzelsiege und einen Erfolg im Doppel zum 3:2-Sieg bei.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Vorjahressieger Tschechien und die Französinnen gegenüber. In einem möglichen Endspiel hätte Deutschland in beiden Fällen Heimrecht. Im Vorjahr verloren Kerber & Co. das Endspiel des Teamwettbewerbs in Prag mit 1:3 gegen Tschechien.