«Er ist schlimmer verletzt am Sprunggelenk. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist. Sein Sprunggelenk ist dick und schaut nicht so gut aus», berichtete Trainer Markus Weinzierl nach dem Einzug des FCA in die erste K.o.-Runde der Fußball-Europa-League. Genauen Aufschluss über die Schwere der Verletzung soll eine Untersuchung am Freitag erbringen.

«Es war ein brutales Foul», sagte Weinzierl über die Attacke von Partizan-Profi Nikola Ninkovic. Mit einem dick bandagierten linken Fuß war Callsen-Bracker mit einem Golfwagen Richtung Umkleidekabine gefahren worden.