In dem 10 Kilometer-Verfolgungsrennen im klassischen Stil setzte sie sich in 29:27,6 Minuten mit 56,2 Sekunden Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Heide Weng durch und baute nach ihrem Erfolg im Prolog am Vortag die Spitzenposition im Gesamtklassement aus. In Therese Johaug wurde eine weitere Norwegerin Dritte. Nicole Fessel aus Oberstdorf kam wie beim Auftakt als Fünfte ins Ziel, Denise Herrmann aus Oberwiesenthal wurde 16. Die dritte Etappe ist am Dreikönigstag im schweizerischen Val Müstair.