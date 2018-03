«Wir haben noch zwei Bundesligaspiele und eines im Pokal. Wir müssen alles geben, was wir noch haben», forderte Bayerns Torjäger Robert Lewandowski vor dem ersten Bundesliga-Nachbarschaftsduell mit dem FC Ingolstadt. Dabei müssen die Münchner für den Rest des Jahres auf Mehdi Benatia und Franck Ribéry (beide Muskelverletzungen) verzichten.

Zudem stehen sich am vorletzten Hinrundenspieltag vier der sechs unter der Woche im Europapokal beschäftigten Teams gegenüber. Der in fünf Spielen unter dem neuen Trainer Huub Stevens sieglose Tabellenletzte 1899 Hoffenheim will gegen Hannover 96 die letzte Chance auf einen Heimsieg in diesem Jahr nutzen. «Wir haben in der Trainingswoche an vielen Dingen gearbeitet. Die Spieler sind extrem willig», sagte Stevens vor der Partie gegen die um vier Punkte besser platzierten Niedersachsen. Hannovers Trainer Michael Frontzeck erwartet «ein Nervenspiel.» «Für beide Mannschaften ist diese Partie sehr wichtig», sagte der Coach.

Nach sechs Niederlagen vor eigenem Publikum steht auch Werder Bremen vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln mächtig unter Druck. «Jeder weiß das. Wir haben noch eine Chance, Punkte hier zu holen», meinte Werder-Trainer Viktor Skripnik. Geschäftsführer Thomas Eichin setzt auf einen Erfolg wie beim 1:0-Sieg im Pokal gegen die Rheinländer. «Ich hoffe, diese Diskussion ist nach der Begegnung gegen Köln beendet.»

Unterschiedliche Ausgangspositionen treffen beim Duell der Europa-League-Starter FC Augsburg und Schalke 04 aufeinander. Während die Schwaben nach dem Weiterkommen in der Europa League jeden Punkt im Abstiegskampf benötigen, wollen sich die Schalker als Tabellensechster auf den internationalen Rängen halten. «Gegen Schalke werden wir wieder eine neue, frische Aufstellung präsentieren. Ich gehe davon aus, dass wir genauso einen Fight abliefern und mindestens einen Punkt feiern können», sagte FCA-Coach Markus Weinzierl.

Im Blickpunkt des Spieltages steht das West-Derby zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher gehen trotz des internationalen Ausscheidens erhobenen Hauptes in die Partie und könnten den Rivalen um eine Top-Platzierung mit einem Sieg schon auf acht Punkte distanzieren. Besonders motiviert ist der ehemalige Bayer-Profi Josip Drmic. «Der Trainer kann auf mich zählen», sagte der Stürmer. Bei den Leverkusenern hingegen hängt der Haussegen nach dem verpatzen Sieg gegen den die B-Elf des FC Barcelona schief. «Es wird mein ganzes Leben in meinem Gedächtnis bleiben, dass wir nicht gewonnen haben», befand Bayer-Coach Roger Schmidt.

Borussia Dortmund kann nach der Niederlage gegen PAOK Saloniki den Fünf-Rückstand auf die Bayern mit einem Sieg gegen das kriselnde Team von Eintracht Frankfurt halten oder im Idealfall verkürzen. «Das 0:1 macht die Aufgabe gegen Frankfurt schwieriger», bekannte der Coach, «den Schritt, den wir heute nach hinten gegangen sind, müssen wir am Sonntag doppelt nach vorn gehen.» Ihre Position im oberen Tabellendrittel können der VfL Wolfsburg im Nordderby gegen den Hamburger SV und Hertha BSC beim Aufsteiger Darmstadt 98 unterstreichen.

Die vergangenen zehn Herbstmeister und Meister im Überblick: