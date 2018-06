Brasilien-Star Neymar (18.) und Uruguay-Stürmer Luis Suárez (67./79.) mit einem Doppelschlag erzielten die Treffer für die Spanier. Den Gegentreffer erzielte der Niederländer Gregory van der Wiel (82).

Nach 33 Heimspielen im Europapokal ohne Niederlage kassierte Frankreichs Meister eine schmerzhafte Niederlage. Die dritte Halbfinal-Teilnahme in der Champions League ist für die Pariser damit in weite Ferne gerückt.

Barcelona darf fast schon für das Halbfinale planen und auf die Final-Teilnahme am 6. Juni in Berlin hoffen. Torhüter Ter Stegen war im Gegensatz zur 2:3-Niederlage im Gruppenspiel am 30. September im Parc des Princes kaum gefordert. Sein ganzen Können musste der Keeper nicht zeigen.

Die Gäste hatten in einem durchschnittlichen Spiel die erste Chance. Lionel Messi (14.) traf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze nur den Pfosten. Es wäre der 76. Champions-League-Treffer des Argentiniers gewesen.

Danach bereitete Messi den Führungstreffer vor. Paris, ohne den gesperrten Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic, war gegen die Spanier chancenlos. Nach der Pause hatte ter Stegen etwas mehr zu tun. Doch Suarez, der seinen brasilianischen Gegenspieler David Luiz zweimal auf dem falschen Fuß erwischte, machte alles klar. Der Gegentreffer von van der Wiel kam viel zu spät.