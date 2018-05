«Wenn wir so spielen, wie Borussia spielen kann, mit dem Messer zwischen den Zähnen, dann können wir jedem wehtun», analysierte Immobile. Die Führung durch Pierre-Emerick Aubameyang (8.) bereitete er vor, das 2:1 erzielte er durch seinen dritten Saisontreffer selbst (76.). «Es war ohne Zweifel sein bestes Spiel. Wir haben seine Laufwege ein wenig verändert», schwärmte Klopp und attestierte dem 24-Jährigen, «sensationell» aufgespielt zu haben.

Immobile war einer der Aktivposten des BVB, riss die Kollegen immer wieder mit. Er lief 11,39 Kilometer, zog 33 Sprints an und schoss sechsmal aufs Tor - es war, als wollte er zeigen: Ich kann auch Bundesliga. Manche hatten den Nationalspieler, in der vergangenen Spielzeit beim FC Turin mit 22 Treffern immerhin Torschützenkönig der Serie A, bereits zum Fehleinkauf abgestempelt. Nach dem 16. Spieltag schienen die Spekulationen vergessen, er könne im Winter zurück nach Italien abgeschoben werden. Einziger Wermutstropfen: Immobile hat von seinen sechs Bundesliga-Spielen in der Startelf noch keines gewonnen.