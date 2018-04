Philipp Kohlschreiber und Co. spielen vom 16. bis 18. September in Berlin. Foto: Daniel Bockwoldt

Als Austragungsort wählte der DTB die Anlage des LTTC Rot-Weiß, auf der zwischen 1979 und 2008 die German Open der Damen stattfanden. Das Stadion ist nach der deutschen Tennis-Legende Graf benannt.

Vor 25 Jahren trat eine deutsche Davis-Cup-Auswahl zuletzt in Berlin an. In der mittlerweile abgerissenen Deutschlandhalle feierten Boris Becker, Michael Stich und Co. unter Teamchef Niki Pilic 1991 ein 5:0 gegen Argentinien.

«Es ist ein besonderer Anreiz für uns, erstmals mit unserem Team in der Hauptstadt zu spielen», sagte der jetzige Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann. Seine Auswahl hatte Anfang März ihre Erstrunden-Partie in Hannover gegen Tschechien verloren. Das damals nominierte Team mit Philipp Kohlschreiber, Alexander Zverev, Dustin Brown und Doppelspezialist Philipp Petzschner verpasste damit den Einzug in das Viertelfinale.

In der Weltrangliste wird derzeit der frühere Wimbledon-Halbfinalist Jerzy Janowicz als bester Pole auf Platz 154 geführt. Von den deutschen Herren liegt das Hamburger Tennis-Talent Zverev als 25. aktuell nur noch einen Rang hinter Routinier Kohlschreiber aus Augsburg.

Deutschland und Polen standen sich in der mehr als 100-jährigen Geschichte des wichtigsten Mannschaftswettbewerbs im Tennis bisher dreimal gegenüber. Den bislang letzten Vergleich gewann Polen 1977 im Viertelfinale der Europa-Gruppe in Warschau mit 3:1. Im vergangenen Jahr gelang der Klassenverbleib mit einem Sieg in der Dominikanischen Republik.