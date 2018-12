Er hoffe, dass die Partie am Dienstagabend in der Münchner Arena zur «Geburtsstunde einer Mannschaft» werden könne, «die nach so einer schweren Zeit zusammenwachsen wird», äußerte der jordanische Geldgeber in seiner Botschaft an die 1860-Fans, die auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht wurde.

Das Hinspiel in Kiel war 0:0 ausgegangen. 1860 muss zum Klassenverbleib das Rückspiel (20.30 Uhr) gewinnen oder nach 120 torlosen Minuten auf einen Erfolg im Elfmeterschießen hoffen. Nach langem öffentlichen Schweigen deutet Ismaik in dem Brief an, dass er sein Engagement bei dem Münchner Traditionsclub fortsetzen möchte.

Dass sich alle gemeinsam «mehr erwartet» hätten von der abgelaufenen Zweitliga-Saison, sei «Fakt». Es sei aber nicht wichtig, was war und was ist, sondern was sein werde: «Wir müssen an die Zukunft denken!» Dabei mahnt Ismaik intern einen anderen Umgang an: «Es muss mehr und ehrlicher miteinander umgegangen werden.» Er persönlich sei «stolz, ein Löwe zu sein».