Hamburg (dpa) - Deutschland hat sich im internationalen Vergleich der Geburtenraten vom letzten auf den vorletzten Platz vorgeschoben. Die wenigsten Kinder weltweit würden nun in Japan geboren, teilten die Unternehmensberatung BDO und das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut als Ergebnis einer gemeinsamen Studie mit. Während in Deutschland die Geburtenrate von 8,24 auf 8,6 Kinder je 1000 Einwohner stieg, sank sie in Japan von 8,34 auf 8,0 Kinder. Um den Alterungsprozess in Deutschland zu stoppen, müssten die Geburtenzahlen laut BDO um rund 23 Prozent höher liegen.

Polizist schießt Mann auf Flughafen in Dallas nieder

Dallas (dpa) - Auf dem Flughafen Love Field in Dallas hat ein Polizist einen Mann niedergeschossen. Dieser habe zuvor Steine auf ein Auto geworfen und sei anschließend auf den Polizisten losgestürmt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auf einem Video, das den Vorfall zeigen soll, ist zu hören, wie mehrere Schüsse fallen und jemand ruft: «Leg dich auf den Boden.» Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Polizeisprechers außerhalb des Ankunftsterminals. Der Flughafen wurde gesperrt, nachdem Menschen in Panik durch die Sicherheitskontrolle gestürmt waren.

Mutter in den USA sieht entführten Sohn nach 21 Jahren wieder

Los Angeles (dpa) - Es war ein tränenreiches Wiedersehen nach über 20 Jahren: Die 42-jährige Maria Mancia hat in Kalifornien zum ersten Mal ihren erwachsenen Sohn in die Arme genommen, wie US-Medien berichteten. Zuletzt soll sie den jetzt 22 Jahre alten Steve Hernandez als Baby gesehen haben. Die US-Ermittlerin Karen Cragg von der Staatsanwaltschaft in San Bernardino beschrieb das Treffen am Donnerstag als «wunderbaren Moment», wie die «Los Angeles Times» am Freitag berichtete. Cragg hatte bei der Zusammenführung von Mutter und Sohn geholfen.

Weil Lehrer irren: Schüler gehen ein Jahr länger zur Schule als nötig

Rodenberg (dpa) - An einer Gesamtschule in Niedersachsen sollen zwei Jugendliche ein Jahr länger als nötig die Schulbank gedrückt haben. Grund: die Lehrer hatten sich bei der Berechnung der Abschlussnote geirrt, das berichten die «Schaumburger Nachrichten». Die Schulleitung hatte die Noten in den Zeugnissen vor einem Jahr verkehrt interpretiert. Ins Rollen sei der Fall gekommen, als sich eine der Betroffenen jetzt bei ihrem Lehrer erkundigte, warum ihr Zeugnis diesmal gut genug sei, obwohl sich an ihren Noten kaum etwas geändert habe.

Viele Jahre Haft für Schauspieler Michael Jace wegen Mordes

Los Angeles (dpa) - Der US-Schauspieler Michael Jace wird voraussichtlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Im Mai war er von einem Geschworenengericht in Los Angeles wegen Mordes an seiner Frau schuldig gesprochen worden. Nun verhängte ein Richter eine Haftstrafe von mindestens 40 Jahren bis lebenslang, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Jace spielte in der Serie

«The Shield - Gesetz der Gewalt» einen Polizisten und hatte

kleine Rollen in Filmen wie «Forrest Gump», «Boogie Nights» und «Fair Game».

«Solar Impulse 2» soll erneut nach New York aufbrechen

Lehigh Valley (dpa) - Der Schweizer Sonnenflieger «Solar Impulse 2» bricht am frühen Morgen zu einem neuen Versuch auf, die Freiheitsstatue in New York zu überfliegen. Ursprünglich wollte das Team um die Abenteurer und Wissenschaftler Bertrand Piccard und André Borschberg die Weltumrundung bereits am Dienstag fortsetzen. Der Flug wurde aber wegen schlechten Wetters kurzfristig abgesagt. Es ist die 14. Etappe auf der nur von Sonnenenergie gespeisten Weltumrundung. Von New York aus soll es dann über den Atlantik nach Europa gehen.