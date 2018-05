Washington (dpa) - Bisher war es nur ein Verdacht, jetzt ist es Gewissheit: Zika-Viren schaden Ungeborenen und lösen die Schädelfehlbildung Mikrozephalie aus. Die US-Gesundheitsbehörde CDC teilte mit, dieser Zusammenhang sei nun bewiesen. Entsprechende Ergebnisse der CDC-Forscher wurden im «New England Journal of Medicine» veröffentlicht. Mikrozephalie führt häufig zu Entwicklungsverzögerungen und geistigen Beeinträchtigungen. Das tropische Zika-Virus hat sich in den vergangenen Monaten rasend schnell vor allem in Lateinamerika ausgebreitet.

Hinterbliebene von Germanwings-Opfern reichen Klage in den USA ein

Phoenix (dpa) - Hinterbliebene der Opfer des Germanwings-Absturzes in Frankreich haben Klage gegen eine US-Flugschule vor einem Gericht in Phoenix eingereicht. Das teilte die Anwaltskanzlei Kreindler & Kreindler in New York mit. Die Flugschule ist eine Einrichtung der Lufthansa Flight Training GmbH. Die Hinterbliebenen von 80 Opfern des Absturzes der Germanwings-Maschine wollen in den USA die Flugschule haftbar machen, an der Copilot Andreas Lubitz ausgebildet worden war. Der Copilot hatte den Absturz den Ermittlungen zufolge bewusst herbeigeführt. Es geht um Schadenersatz in Millionenhöhe.

Bundestag berät über neue Piloten-Kontrollen nach Germanwings-Absturz

Berlin (dpa) - Gut ein Jahr nach der Germanwings-Katastrophe will der Bundestag heute strengere Kontrollen für Piloten beschließen. Danach sollen Fluggesellschaften künftig untersuchen, ob ein Pilot bei Dienstantritt unter dem Einfluss von «Medikamenten, Alkohol oder anderen psychoaktiven Substanzen» steht, wenn ein entsprechender Verdacht besteht. Daneben sind Zufallskontrollen geplant. Die Germanwings-Maschine war im März 2015 in den französischen Alpen zerschellt. Alle 150 Menschen an Bord starben.

Neuer Rekord: Bundesbürger spendeten 2015 fast 7 Milliarden Euro

Stuttgart (dpa) - Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr einer Hochrechnung zufolge die Rekordsumme von 6,73 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet. Das geht aus einer Studie des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen hervor, die den «Stuttgarter Nachrichten» vorliegt. Demnach stieg das Spendenvolumen im Jahr 2015 gegenüber dem hohen Niveau von 2014 um 4,1 Prozent. Zu dem neuen Spendenrekord beigetragen haben demnach vor allem 117 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe und 116 Millionen Euro für die Opfer des schweren Erdbebens in Nepal vor knapp einem Jahr.

Polizei durchsucht Berliner Groß-Bordell

Berlin (dpa) - Einsatzkräfte von Polizei, Staatsanwaltschaft Steuerfahndung und Zoll haben am Abend mit der Durchsuchung eines bekannten Bordells in Berlin begonnen. An der Aktion im Stadtteil Charlottenburg seien mehrere hundert Beamte beteiligt, sagte Polizeisprecher Stefan Redlich. Es gehe unter anderem um Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit sowie um den Verdacht auf Menschenhandel. Einzelheiten blieben zunächst unklar.

«Beach Boy» Brian Wilson schreibt seine Autobiografie

New York (dpa) - Der frühere Beach-Boys-Sänger Brian Wilson schreibt seine Memoiren. Die «I am Brian Wilson» betitelte Autobiografie solle im Oktober erscheinen, berichtet die «New York Times». «Über mein Leben wurde immer wieder geschrieben und das war auch meistens okay für mich», sagte Wilson. «Manchmal stimmte es und manchmal nicht.» Wilson wurde in den 60er Jahren mit den Beach Boys weltbekannt. Später arbeitete der Sänger auch solo und in anderen Projekten. Immer wieder kämpfte er auch mit seiner Drogensucht und psychischen Problemen.