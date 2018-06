Frankfurt/Main (dpa) - An Tag zwei des Flugbegleiter-Streiks hat die Lufthansa für heute 520 Kurz- und Mittelstreckenflüge gestrichen. Die Langstreckenflüge sollen planmäßig stattfinden. Die Gewerkschaft Ufo will die Lufthansa an den Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf bestreiken. Wegen des Streiks haben rund 1600 Passagiere unfreiwillig die Nacht in Frankfurt verbracht. Die Lufthansa hatte für sie nach eigenen Angaben Hotelzimmer gebucht.