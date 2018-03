Washington (dpa) - Im US-Staat Florida stehen zwei elf und 15 Jahre alte Schwestern im Verdacht, ihren 16-jährigen Bruder erschossen zu haben. Die Polizei geht von Mord aus. Das ältere Mädchen holte laut den Ermittlungen eine Waffe aus dem Schlafzimmer der Eltern in der Stadt White Springs und erschoss den Jungen im Wohnzimmer. Ihre elf Jahre alte Schwester habe ihr geholfen. Auch ihr wird vorsätzlicher Mord zur Last gelegt. Die Kinder waren zum Tatzeitpunkt am Montag mit ihrer dreijährigen Schwester allein zu Hause.