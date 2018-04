Diez (dpa) - Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger will das gegen ihn eröffnete Ermittlungsverfahren der Schweizer Bundesanwaltschaft juristisch anfechten. «Die Verfahrenseinleitung ist rechtswidrig und verletzt meinen Mandanten in seiner Ehre und seinen Rechten. Wir werden deshalb kommende Woche Strafanzeigen gegen die Schweizer Ermittler stellen», kündigte Zwanzigers Anwalt an. Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt im Zusammenhang mit der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 auch gegen die OK-Mitstreiter Franz Beckenbauer, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt.