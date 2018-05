San Francisco (dpa) - Apple entwickelt nach einem Zeitungsbericht ein Auto mit Elektroantrieb. Das gewöhnlich sehr gut informierte «Wall Street Journal» schrieb, mehrere hundert Beschäftigte arbeiteten daran in einem geheimen Labor in Kalifornien. Apple-Chef Tim Cook habe das Projekt vor knapp einem Jahr gebilligt, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Zunächst werde an einem Design gearbeitet, das einem Minivan ähnlich sehe, berichtete das «Wall Street Journal». Es könne sein, dass Apple sich gegen die Fortführung des Projekts entschließe, hieß es einschränkend.