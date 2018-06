Coatzacoalcos (dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach der Explosion in einem petrochemischen Werk im Osten Mexikos ist auf 24 gestiegen. Das berichtete die Zeitung «El Universal» unter Berufung auf Angaben aus der Regierung und der petrochemischen Industrie. Über 100 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der Stadt Coatzacoalcos im Bundesstaat Veracruz verletzt, wie der Leiter des Zivilschutzes mitteilte. Die Explosion hatte sich am Mittwoch auf dem Werksgelände der Firma PMV ereignet. Die Ursache ist noch unklar.