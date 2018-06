Shoreham-by-Sea (dpa) - Das Wrack des in Südengland abgestürzten historischen Kampfjets soll heute mit einem Kran angehoben werden. Experten von Polizei und Feuerwehr arbeiten zusammen an der Bergung auf einer Straße in der Nähe von Brighton. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Todesopfer entdeckt werden. Am Abend gingen die Ermittler von elf Toten aus, machten aber noch keine endgültigen Angaben. Das Militärflugzeug war am Samstag während einer Flugshow abgestürzt und auf eine vielbefahrene Straße gekracht.