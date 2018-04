München (dpa) - Im NSU-Prozess hat nach Beate Zschäpe nun auch der mutmaßliche Terrorhelfer Ralf Wohlleben sein Schweigen gebrochen. Vor dem Oberlandesgericht begann er am späten Vormittag damit, eine Aussage zu verlesen. Im Gegensatz zu Zschäpe spricht er selbst. Die Bundesanwaltschaft wirft Wohlleben Beihilfe zum Mord vor. Er soll Waffen für den NSU beschafft haben. Wohlleben sitzt wie Zschäpe seit 2011 in Untersuchungshaft. Zschäpe hatte vor Kurzem eine Aussage verlesen lassen und bestritt sie jede Beteiligung an den zehn Morden.