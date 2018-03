Atlanta (dpa) - Bobbi Kristina Brown, Tochter von Whitney Houston, ist tot. Die 22-Jährige starb in einem Hospiz bei Atlanta, berichten mehrere US-Medien. Die junge Frau war vor einem halben Jahr mit dem Gesicht nach unten in einer Badewanne gefunden worden, seitdem hatte sie das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Ihre Mutter war im Februar 2012 ebenso leblos in einer Badewanne gefunden und bald darauf für tot erklärt worden. Sie wurde 48 Jahre alt. Browns Vater ist der Musiker Bobby Brown.