Berlin (dpa) - Auch am Tag nach Veröffentlichung der Freshfields-Untersuchung zur WM-Vergabe 2006 steht eine Erklärung von Franz Beckenbauer noch aus. Der damalige WM-OK-Chef war durch den Bericht über Millionentransfers zwischen seinem Konto und einem Konto in der Schweiz in Bedrängnis geraten. Im Gegensatz zur Darstellung Beckenbauers legt der Bericht nahe, dass die Gelder nicht an die Finanzkommission des Fußball-Weltverbands gingen, sondern direkt an deren Vorsitzenden Mohamed bin Hammam in Katar.