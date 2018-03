Wien (dpa) - Die internationale Gemeinschaft will den Einfluss von Terroristen in Libyen auch mit Hilfe von Waffen eindämmen. Die USA und andere Länder seien bereit, die neue libysche Einheitsregierung mit Waffen zu unterstützen und drängten auf Ausnahmen vom UN- Waffenembargo gegen das nordafrikanische Land, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von 21 Staaten nach einem Treffen in Wien. Eine neue Regierung brauche auch loyale Sicherheitskräfte, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Darüber hinaus müssten die Lebensbedingungen der Menschen verbessert werden.