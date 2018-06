Frankfurt/Main (dpa) - In der Affäre um das deutsche Sommermärchen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die drei WM-Macher Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger sowie Horst R. Schmidt eingeleitet. Rund 50 Steuerfahnder durchforsteten außer der Verbands-Zentrale in Frankfurt auch die Privatwohnungen des Spitzenfunktionärs-Trios. Die drei Mitglieder des WM-Organisationskomitees werden der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall verdächtigt. Darauf stehen laut Strafgesetzbuch zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft.