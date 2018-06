Frankfurt/Main (dpa) - Auch Franz Beckenbauer hat nach Angaben seines langjährigen Vertrauten Fedor Radmann in der WM-Affäre eine Zahlungsaufforderung in Höhe von 6,7 Millionen Euro vom DFB erhalten. «Mir ist bekannt, dass das jeder bekommen soll oder schon bekommen hat. Alle. Also, das heißt: Beckenbauer, Zwanziger, Niersbach, Schmidt und ich.» Dies sagte Radmann der dpa. Radmann erklärte, er habe der Aufforderung widersprochen, jetzt sei der DFB am Zug. Die geforderte Summe entspricht dem dubiosen Betrag, den der DFB vor der WM 2006 an die FIFA überwies und dessen Verbleib unklar ist.