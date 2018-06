Brüssel (dpa) - Alkohol und Zigaretten werden bei Jugendlichen zunehmend unbeliebter. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Weltgesundheitsorganisation, die in Brüssel vorgestellt wurde. Demnach ist der Konsum von Alkohol und Tabak bei 11- bis 15-Jährigen in Europa und Nordamerika seit 2010 deutlich zurückgegangen. Vor allem Mädchen griffen demzufolge seltener zu den Suchtmitteln. Besorgniserregend ist jedoch die relativ hohe Anzahl übergewichtiger Jugendlicher sowie der Mangel an sportlicher Betätigung. Deutschland liegt bei der Erhebung bei vielen Punkten im Mittelfeld.