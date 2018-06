Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die rund 167 000 G36-Sturmgewehre der Bundeswehr wegen massiver Probleme bei der Treffsicherheit ersetzen. Die Konsequenz aus einem Expertengutachten zu Präzisionsmängeln sei, «dass das G36, so wie es heute konstruiert ist, keine Zukunft in der Bundeswehr hat», sagte die CDU-Politikerin nach einer Sitzung des Bundestags-Verteidigungsausschusses. Sie schloss aber nicht aus, dass der Ersatz auch ein verändertes G36 sein kann. Es werde jetzt mit Hochdruck an einem Ersatz gearbeitet.