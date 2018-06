Bamako (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den Einsatz von mehr als 400 Bundeswehrsoldaten in Mali als wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika gewürdigt. Das militärische Engagement sei sehr wichtig für Europa, sagte sie bei einem Besuch in Mali. Je stabiler die Region in diesem Teil Westafrikas sei, desto besser könne es gelingen, die Ursachen für illegale Migration zu beseitigen. Mali zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Bamako ist ein Knotenpunkt auf der Migrationsroute von Westafrika nach Libyen und dann über das Mittelmeer nach Europa.