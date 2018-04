Masar-i-Scharif (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die deutschen Soldaten in Afghanistan auf einen noch Jahre andauernden Einsatz eingestellt. «Ich glaube, dass wir mit mehr Geduld und mehr Bedacht und langsamer vorgehen müssen», sagte von der Leyen in einer Rede im Feldlager von Masar-i-Scharif. «Resolute Support» ist der Name der seit einem Jahr laufenden Mission zur Beratung und Ausbildung der afghanischen Armee, die den Kampfeinsatz in Afghanistan abgelöst hat. Die Nato hatte vor einer Woche den Abzug aus Afghanistan wegen der angespannten Sicherheitslage gestoppt.