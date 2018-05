Grafing (dpa) - Bei einer Messerattacke am Bahnhof im oberbayerischen Grafing sind am Morgen mindestens vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Ingolstadt weiter mitteilte, wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Seine Identität werde derzeit noch festgestellt. Einen möglichen islamistischen Hintergrund könne man nicht bestätigen, sagte eine Polizeisprecherin. In die Ermittlungen wurde auch das Bayerische Landeskriminalamt eingeschaltet.