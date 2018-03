Kaiserslautern (dpa) - Der VfL Bochum hat seine Chance auf den Relegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Das Team von Trainer Gertjan Verbeek gewann am Abend mit 2:0 beim 1. FC Kaiserslautern und ist nun schon seit zehn Spielen ungeschlagen. In der Tabelle liegt der VfL aber immer noch sieben Punkte hinter dem Tabellendritten 1. FC Nürnberg. Der 1. FC Kaiserslautern setzte dagegen seine Talfahrt fort. Dem FCK droht inzwischen sogar der Abstiegskampf.