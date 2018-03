Dresden (dpa) - Die in Sachsen vermisste Anneli ist offenbar tot. Die Polizei hat bei der Durchsuchung eines Hofes die Leiche einer Frau gefunden und geht davon aus, dass es sich um die 17-Jährige handelt. Die Identität müsse aber noch abschließend geklärt werden, heißt es. Im Laufe des Tages wollen die Ermittler weitere Details bekanntgeben. In den Fall sollen zwei Männer verstrickt sein. Sie wurden in Dresden und einer bayerischen Stadt verhaftet. Einer der Männer soll während eines Verhörs einen Hinweis auf die Leiche gegeben haben.