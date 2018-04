Essen (dpa) - Verdi-Chef Frank Bsirske stellt sich im Streit um höhere Gehälter für Erzieher auf einen folgenschweren Arbeitskampf ein. «Das wird eine harte Auseinandersetzung, die viele Eltern hart treffen wird», sagte Birske auf einer Mai-Kundgebung in Essen. Bsirkse bekräftigte die Forderung nach einer Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe. Die gestiegenen Anforderungen an Erzieher und Erzieherinnen hätten bisher keine Entsprechung in der Bezahlung gefunden. Derzeit läuft eine Urabstimmung für einen unbefristeten Streik.