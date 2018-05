Stuttgart (dpa) - Im Fall der getöteten Studentin in Freiburg ist ein 17-jähriger als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen worden. Der Vorwurf laute auf Vergewaltigung und Mord, sagte der Staatsanwalt. Der mutmaßliche Täter sei ein minderjähriger unbegleiteter Flüchtling, der im vergangenen Jahr aus Afghanistan eingereist war. Zum Täter führte die Ermittler sein langes schwarzes Haar mit Blondierung und ein schwarzer Schal im Flussbett. Die junge Frau war vergewaltigt und ihre Leiche in einem Fluss gefunden worden.