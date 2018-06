Milwaukee (dpa) - Ein Mann aus Milwaukee ist mit seinem drei Monate alten Säugling in einen Teich gegangen und hat das Kind ertränkt. Vorausgegangen war ein Streit mit der Mutter des Kindes. Augenzeugen hatten lokalen Medien berichtet, wie der Mann nach dem Streit in den Teich watete und den schreienden Säugling vor den Augen entsetzter Nachbarn unter Wasser drückte. Herbeieilende Polizisten nahmen den Vater noch in dem Teich fest. Alle Wiederbelegungsversuche für das Kind seien erfolglos verlaufen, teilte die Polizei in Milwaukee mit.