Wolfsburg (dpa) - Fahrdienste, Roboter-Taxis, Carsharing - das ist für Volkswagen in weiten Teilen noch eine neue Welt. Neben der Elektromobilität und dem autonomen Fahren will der Konzern hier aber nun besonders aufholen. Volkswagen will sich den Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs für Mobilitätsdienste in den nächsten Jahren eine hohe Milliardensumme kosten lassen. Das sagte Vorstandschef Matthias Müller in Wolfsburg. Die Pläne sind Teil der neuen Strategie von Europas größtem Autokonzern bis zum Jahr 2025. Hauptsitz der neuen Einheit werde Berlin sein.