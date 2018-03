Wolfsburg (dpa) - Der Machtkampf zwischen VW und zwei Zulieferern ist vorbei. Der Autobauer und die beiden Firmen einigten sich in Wolfsburg und beendeten damit den Streit um die Lieferung von wichtigen Teilen für die VW-Produktion. Die Lieferanten würden die Belieferung in Kürze wieder aufnehmen, sagte ein VW-Sprecher. Auch die Zuliefererseite bestätigte die Einigung. Das Thema Kurzarbeit dürfte sich für die Werke in Emden, Wolfsburg, Kassel und Zwickau somit schnell wieder erledigen. Zum Zeitplan äußerte sich VW nicht.