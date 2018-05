Wolfsburg (dpa) - Zum Ende der beispiellosen Skandalwoche bei VW will der Aufsichtsrat mit frischem Personal den Weg aus der Krise antreten. Porsche-Chef Matthias Müller steht bereits in den Startlöchern für die Nachfolge des gestürzten Martin Winterkorn. Vor dem Treffen des Aufsichtsrates zur Abgasaffäre ist am Morgen bereits das Präsidium in Wolfsburg zusammengekommen. Auch bei den VW-Töchtern wackeln Manager:. Der bei Porsche für Forschung zuständige Vorstand Wolfgang Hatz musste bereits seinen Hut nehmen.