Biebesheim (dpa) - Ein Urlauber ist im Rhein bei Biebesheim in Hessen ertrunken, als er seinen zwölf Jahre alten Sohn aus dem Wasser retten wollte. Wie die Polizei mitteilte, konnte das Kind bisher nicht gefunden werden. Der Junge hatte zusammen mit anderen Kindern auf einer Kiesbank im flachen Wasser gespielt. Auf einmal verloren sie den Halt und trieben ab. Als der Vater seinen hilflosen Sohn sah, stürzte er sich in den Fluss. Der 33-Jährige schwamm zu seinem Sohn und fasste ihn an der Hand. Dann seien beide im Rhein untergegangen.