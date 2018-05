Berlin (dpa) - Bei Geldnot würden die Menschen in Deutschland heute eher beim Ausgehen sparen als noch vor einigen Jahren. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg. 69 von 100 Befragten würden für Besuche in Restaurant, Disco oder Kino weniger Geld ausgeben, wenn es finanziell eng wäre. Im Jahr 2003 waren es 49 Menschen gewesen. «Das Ausgehen war früher das Highlight der Woche», sagte der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, Ulrich Reinhardt. Nur 13 Prozent würden demnach heute dagegen bei Wohnen, Haus und Garten sparen.