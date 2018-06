Wiesbaden (dpa) - Übergriffe von Männergruppen auf Frauen nach dem Muster von Köln gab es in der Silvesternacht in zwölf Bundesländern. Das geht aus einem vertraulichen Lagebericht des Bundeskriminalamts hervor, wie WDR, NDR und «Süddeutscher Zeitung» berichten. Es geht dabei vor allem um Diebstahl und Sexualstraftaten. Erkenntnisse zu Verabredungen unter den Tätern lägen in den meisten Fällen nicht vor, zitieren die drei Medien aus dem Bericht. In keinem Fall gebe es Erkenntnisse zu organisierter Kriminalität.